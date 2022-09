La campagna vaccinale anti influenzale in Puglia inizierà dal 5 ottobre. E’ quanto stabilito in una circolare del dipartimento Salute inviata alle Asl e agli operatori sanitari. Nel documento si invitano le Asl a richiedere ai fornitori la consegna di una prima tranche, pari al 40%, del totale delle dosi prenotate.

La “prima fornitura” dovrà essere effettuata “entro il 30 settembre al fine di garantire l’avvio dell’offerta vaccinale dal 5 ottobre”, si legge. “L’ulteriore quantitativo in ragione del 40% – prosegue la circolare – quale seconda fornitura, sarà da effettuarsi entro il 30.10.2022 e l’ulteriore tranche in ragione del 20%, quale ultima fornitura, sarà da effettuarsi entro il mese di dicembre 2022.

Queste forniture saranno da effettuarsi, comunque, in ragione dell’andamento dei consumi che potranno essere monitorati in tempo reale dai dipartimenti di Prevenzione Asl”. “Si ritiene – precisa il dipartimento Salute – che i vaccini destinati agli operatori sanitari debbano essere consegnati in unica soluzione, in ragione della necessità di garantirne la completa copertura, come peraltro previsto dal quadro normativo di riferimento”. Le dosi prenotate sono circa 1,5 milioni.

