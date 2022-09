Lo scopo è quello di riscoprire Bari. La sua lingua, le sue tradizioni e le sue origini. Da questa idea nascono i corsi di dialetto barese che si tengono nella città vecchia e organizzati dal Circolo Acli ‘E. N. Dalfino’.

Michele Fanelli, cultore delle tradizioni popolari della città di Bari, nonché presidente del circolo spiega infatti che “la nostra città vecchia sta subendo una forte azione di globalizzazione, che cancella e trasforma il nostro dialetto e le nostre origini.

In questo contesto in difesa e in tutela della nostra memoria storica, il circolo organizza un corso sul dialetto barese, con la sua storia e la sua tradizione popolare”. Il corso avrà la durata di 20 ore, con due incontri settimanali: il martedì e il giovedì dalle ore 18,00 alle ore 19,30. Si terrà in un tipico sottano nella città vecchia e prevede anche delle visite guidate inerenti alle tematiche che saranno studiate. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il professore di dialetto barese sarà proprio Michele Fanelli, che già insegna tradizioni popolari in tre università della terza età. “Sono amante del mio dialetto e delle tradizioni, usanze e amo la mia città – spiega Fanelli – In questo momento di globalizzazione commerciale, le tradizioni sono un pochettino umiliate. Ora che c’è una rivalutazione della città intera e quindi tutti si vogliono riappropriare della nostra identità ormai persa. Negli anni 80 e 90 il dialetto è stato un po’ bandito perché sinonimo di ignoranza, analfabetismo e criminalità. Si tratta di una riscoperta della nostra città”.

