Il giudice revoca l’assegno di mantenimento a una giovane donna poco intenzionata a lavorare. È accaduto all’ex marito che, a seguito di sentenza di separazione, pagava un mantenimento alla moglie che aveva perso il lavoro. Con la richiesta di divorzio la donna reiterava la pretesa, ma il Tribunale di Perugia riscontrava la capacità di trovarsi un lavoro della ex e disponeva la revoca del mantenimento a carico dell’ex marito.

Inoltre la moglie aveva anche fatto presente di essersi trasferita, dalla casa coniugale che le era stata assegnata, in un altro appartamento, pagando un affitto mensile a sconto delle cifra necessaria per acquistare l’immobile e pertanto chiedeva al giudice di mettere in carico all’ex marito il pagamento di quella cifra. Il Tribunale ha respinto la richiesta e nella sentenza di divorzio specificava: “La ex moglie ancora giovane e con competenze deve trovarsi un lavoro e non può contare sull’assegno di mantenimento”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.