Una donna di 65 anni, Madia Cariulo, è morta nella notte in ospedale a Brindisi, dopo essere stata investita nella tarda serata di ieri ad Ostuni (Brindisi) in via Nino Sansone.

L’automobilista a bordo della vettura che ha travolto la donna si è fermato per prestare i primi soccorsi. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Ostuni che hanno eseguito i rilievi ed acquisito le prime testimonianze sull’accaduto. L’incidente si è verificato in pieno centro. Ne dà notizia l’Ansa.

