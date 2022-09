Poco personale nei pronto soccorso del Di Venere e del San Paolo. L’Usppi, Unione Sindacati Professionisti Pubblico Privato Impiego, ha quindi deciso di presentare un esposto al prefetto Antonella Bellomo, al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e al direttore generale Antonio Sanguedolce della Asl di Bari.

“Le carenze – denuncia il sindacato – sono determinate dalla mancata programmazione ed attuazione tempestiva degli arruolamenti necessari rispetto alle necessità conosciute dei pronto soccorso dei due ospedali Di Venere e San Paolo della ASL/BA. Da troppo mesi sono sotto organico e non riescono a coprire i turni già massacranti”:

L’Usppi denuncia anche “criticità estrema anche nel 118 dove oramai emergono quotidianamente, le inefficienze e le contraddizioni di una gestione “doppia” del 118″. Il sindacato chiede quindi a Sanguedolce un immediato intervento per correggere le “gravi situazioni di rischio per la salute dei cittadini e per garantir almeno l’assistenza in emergenza e urgenza ai pazienti che per necessità grave si rivolgono al 118 ed ai pronto soccorso di questa Asl Ba”. Il sindacato è pronto anche a scendere in piazza a sostegno dei medici dei due pronto soccorso.

