“Ciascuno di noi sindaci è sceso in piazza dopo piazza macinando chilometri e incontrando cittadini senza offendere nessuno e soprattutto senza offendere l’intelligenza degli italiani con slogan improponibili”. Lo ha detto Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente nazionale Anci, dal palco dell’evento elettorale ‘I Comuni per l’Italia’ a Monza.

“Siamo una straordinaria comunità democratica che sa stringersi nei momenti importanti” perché la campagna elettorale “non è un dovere per chi ha la tessera di partito in tasca ma per chi vuole tutelare dei valori e ha un’idea di paese da proporre”.

E ha citato Forrest Gump: “Nessuno avrebbe scommesso sulla corsa di Forrest, ma lui compie un’impresa straordinaria. Quella deve essere la metafora degli ultimi giorni della nostra campagna elettorale. Dobbiamo correre e correre e vincere”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.