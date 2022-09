Fermati con 26 chili di cocaina in auto. Torna in libertà il boss di Carbonara a Bari. Impressionante incendio a Modugno: ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 18 settembre. Estate di controlli in città a Bari: oltre 5 mila multe con telelaser e street control

Lunedì 19 settembre. Individuati i responsabili di un agguato al San Paolo

Martedì 20 settembre. Trasportavano 26 chili di cocaina. Fermati

Mercoledì 21 settembre. Cosa resta dell’ex cinema Ambasciatori

Giovedì 22 settembre. In fiamme capannone a Modugno: ore di lavoro per i vigili del fuoco

Venerdì 23 settembre. Torna in libertà il boss di Carbonara

Sabato 24 settembre. Un altro passo in avanti per l’accordo di programma nella zona di corso Vittorio Veneto: ecco come cambierà

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.