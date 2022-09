Ricchi di vitamine e di proprietà antiossidanti, oggi in tavola portiamo i piselli. Moltissime le proprietà legate a questo legume, tra queste non si può non citare la presenza di potassio, magnesio, selenio, calcio, ma anche fosforo e vitamine del gruppo A, C, B, J e K.

Si tratta, in particolare, di nutrienti preziosi sia per il benessere fisico, sia mentale. Ma non è finita qui, i piselli sono infatti ricchi di antiossidanti, tra questi la luteina e la zeaxanina, ma anche folati e betacarotene, alleati dell’organismo. Inoltre, tra le altre proprietà, spicca la presenza di acido folico e vitamina B6. Questi ultimi agiscono da anticoagulanti contribuendo a prevenire patologie cardiache e, inoltre, grazie al connubio con i folati, mantengono in salute il sistema nervoso e gli occhi, offrendo supporto al corretto funzionamento della vista.

Infine, ma non perché meno importante, secondo gli esperti, consumare questo legume contribuisce a mantenere normali i livelli di glicemia grazie alla presenza di vitamina C, magnesio, ma anche fibre solubili e calcio. Ecco due ricette semplici e gustose per portarli in tavola.

PASTA CON PISELLI E PESTO

Cuocete a parte i piselli (circa 80 grammi a testa) facendoli saltare in padella con olio extravergine di oliva e una cipolla tritata. Una volta pronti lasciateli raffreddare. Intanto, a parte, cuocete la pasta, consigliamo i fusilli. Una volta pronta, versate piselli e pasta in una scodella aggiungendo cubetti di prosciutto, pomodorini, olive nere e pesto di basilico (meglio se fatto in casa, in ogni caso ne basterà un cucchiaio abbondante a testa). Mescolate con cura versando un filo d’olio e lasciate riposare in frigo per un’oretta.

FRITTELLE DI PISELLI

A parte lessate i piselli (circa 400 grammi). Scegliete preferibilmente quelli freschi, in alternativa, utilizzate i piselli surgelati, ma in questo caso, cuoceteli in padella facendoli saltare con olio extravergine di oliva e una cipolla tritata aggiungendo poi acqua bollente di tanto in tanto. Lasciate che i piselli assorbano tutta l’acqua e fateli intiepidire per qualche minuto versandoli in un robot da cucina e frullandoli. Non appena avrete ottenuto una crema omogenea aggiungete due uova intere, due cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato e 150 ml di latte intero (se preferite potete utilizzare latte vegetale, consigliamo di soia). Poi, versate la crema in una ciotola e aggiungete della farina (circa 50 grammi) mescolando con cura con l’obiettivo di non creare grumi. A parte, nel frattempo, mettete a riscaldare in una padella un filo di olio extravergine di oliva. Non appena caldo, versate la crema nella padella, formando diversi piccoli “pancake”. Una volta che si creeranno le bolle in superficie girate per far cuocere da entrambi i lati. Le frittelle saranno pronte quando saranno leggermente dorate da entrambi i lati e potranno essere accompagnate con salse di diverso tipo. Consigliamo quella di soia.

