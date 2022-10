Sono stati scelti i sei gruppi di professionisti che si occuperanno della progettazione definitiva, esecutiva e della direzione dei lavori per il parco da 75 milioni di euro di Costa Sud. Ciascun gruppo si occuperà di un lotto e sono sei i lotti in cui si dividerà Costa Sud.

Il parco costiero di “Pane e Pomodoro” (la cui progettazione costerà 805mila euro), “Torre Quetta” (916mila euro) e “Torre Carnosa”(691mila euro): i primi tre lotti prevedono “la riqualificazione naturalistica della fascia litoranea, con interventi di piantumazione, nuova rete di percorsi misti ciclopedonali e riprofilazione e parziale ridisegno del tracciato della strada litoranea”. Mentre il lotto 4 (il parco Valenzano da 779mila euro) prevede la rinaturalizzazione dell’alveo della lama, il lotto 5 (parco reticolare da 803mila euro) la creazione di una rete di spazi aperti ad uso pubblico all’interno delle zone destinate ad orticoltura e 6 (Parco Bellavista da 868mila euro) con la completa riqualificazione dell’area occupata dal centro sportivo Bellavista e l’estensione delle attrezzature sportive.

Sulla base delle risultanze della commissione si è quindi deciso che ad aggiudicarsi il primo lotto è stato il gruppo di professionisti Tstudio di Guendalina Salimei (già conosciuta a Bari per la progettazione di via Sparano), Akkad, Serpenti, P’Arcnoveau e Artemusa. Per il secondo lotto la Mate Società Cooperativa (con Cilli Cosimo restauro, studio Silva, studio di Sylos Labini, e Terrae); per il Lotto 3 la Dodi Moss s.r.l; per il lotto 4 la Land Italia – Finepro – M+M, Techin, Girardi; per il lotto 5 Etacons, Sit&A Cotecchia, Pagliula ed infine per il lotto 6 il gruppo composto da Abacus, Ig&P, Ingegneria Guadagnuolo e partners, Zonni e Suriano studio associato Aptech EngineeringVDP s.r.l.- Jansana, De la Villa, De Paauw Arquitectes, Archeotech Studio Associato di Archeologia- dott.ssa Antonella Martinelli ed infine Ricerca e progetto Paesaggio architettura urbanistica srl.

Il Comune sta accelerando il possibile i tempi per rispettare la scadenza della fine dell’anno per cantierizzare i lavori.

