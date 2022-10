Il Million Day è il gioco a estrazione giornaliera con cui è possibile vincere fino a 1 milione di euro al giorno, e, dalla sua recente introduzione, sono già 226 i giocatori che sono diventati milionari, l’ultimo dei quali risale alla vincita del 12 settembre giocata a Roma.

Diversamente dal Gioco del Lotto e da altre lotterie, l’estrazione del Million Day avviene quotidianamente, tutti i giorni alle ore 19:00 ed è possibile effettuare la giocata per concorrere ai premi del giorno stesso fino alle 18:45 mentre dalle 19:15 per quelli del giorno successivo. Per partecipare è sufficiente compilare la schedina del Million Day online o in ricevitoria al costo di 1 euro e scegliere una sequenza di cinque numeri compresi tra 1 e 55.

Di seguito i numeri estratti nel Million Day di oggi, martedì 25 ottobre:

6 – 10 – 17 – 37 – 55

Extra:

7 – 23 – 41 – 42 – 45

Dopo 51 estrazioni si fa ancora attendere il numero 11, che mantiene il podio dei ritardatari seguito dal numero 16 mancante da 41 estrazioni e, al terzo posto, il numero 22 che non esce da 39 estrazioni. Subito fuori dal podio il numero 19 mancante da 26 concorsi, il numero 23 che si fa attendere da 24 estrazioni e infine, il 5 che manca da 23 concorsi.

Il numero 42, primo tra i numeri ritardatari, è associato secondo la Smorfia napoletana a ‘e suricille, cioè il topo, il piccolo e timido roditori di cui molti hanno paura. Si spera che questo numero si comporti come i topolini del dentino e porti una vincita in denaro a qualche giocatore del Million Day. L’altro numero sul podio dei ritardatari, il 16, è rappresentato dal deretano, cioè il fondoschiena, una parte del corpo spesso associata alla fortuna. Confidiamo che questo numero sia di buon auspicio e porti a una consistente vincita, ma solo le prossime estrazioni sapranno dircelo.

In ogni caso, se l’estrazione di oggi non fosse andata bene, è possibile giocare in anticipo la propria combinazione anche per più giornate, fino a un massimo di 20 volte consecutive, partecipando quindi a 20 estrazioni, così da non dover aspettare il termine di ognuna per poter giocare con quella successiva.

Per giocare al Million Day ci si può recare in ricevitoria oppure accedere alle lotterie online e da app ovunque ci si trovi. Per aumentare le probabilità di vittoria, inoltre, è possibile aggiungere con un euro in più l’opzione Extra che permette di rimettere in corsa i numeri giocati. Per accrescere ulteriormente le probabilità di vincita infine si possono consultare le statistiche del Million Day, e scoprire così i numeri fortunati, i numeri frequenti o quelli che non vengono estratti da molto tempo.

In caso di vincita, si può riscuotere l’importo aggiudicato direttamente attraverso la propria area personale o, in alternativa, mostrando in ricevitoria la schedina vincente, anche se telematica.

