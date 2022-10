Un traliccio dell’alta tensione dell’Enel è caduto questa sera altezza Carbonara, poco distante dallo stadio San Nicola. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.

Dai primi rilievi pare che un camion abbia urtato una parte del traliccio che era stato in precedenza danneggiato alla base in seguito al furto di parti metalliche. Sul posto anche i tecnici dell’Enel che hanno subito messo in sicurezza la zona. A distanza di più di un’ora il traliccio è crollato del tutto. I conduttori si sono spezzati e il traliccio è caduto. Senza conseguenze.