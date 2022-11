Non solo uova e farina. Ieri nel rione Libertà qualcuno ha lanciato persino un carrello della spesa contro un parabrezza del bus linea 19. L’autista stava percorrendo alle 20 via De Cristoforis con 40 passeggeri a bordo e mentre svoltava per via Mazzini un gruppo di ragazzini si è scagliato contro lanciando uova e un carrello della spesa, spaccando il parabrezza. Dopo di che l’autista ha chiamato i vigili e l’ambulanza perché c’era una signora che era caduta. ( Foto repertorio)

