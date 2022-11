Addio a Mario Mossa, erede della più antica famiglia di gioiellieri del Sud Italia. Mario Mossa, negli anni Settanta, ha preso le redini dell’attività familiare, facendo crescere la storica gioielleria fino ad arrivare alla configurazione attuale con punti vendita a Bari e a Lecce. Un decano del commercio barese apprezzato da colleghi e amici. Aveva 84 anni.

“Ciao Mario…è il tuo ultimo saluto per noi tutti, che ti abbiamo voluto tanto bene… uomo nobile generoso altruista educato”, scrive sui social una sua parente.

I funerali si terranno lunedì 28 novembre alle 16 nella chiesa di San Ferdinando in via Sparano, proprio di fronte al suo negozio chiuso per lutto.

(foto Facebook)

