Bufera in Consiglio comunale per il passaggio di tre consiglieri in Azione di Calenda. La tromba d’aria in Salento. I festeggiamenti per San Nicola. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 4 dicembre. Tromba d’aria in Salento, danni ingenti

Lunedì 5 dicembre. In arrivo il picco dell’influenza, l’allerta dei pediatri pugliesi

Martedì 6 dicembre. E’ il giorno di San Nicola, folla in Basilica

Mercoledì 7 dicembre. Bufera in Consiglio regionale per il passaggio di tre consiglieri con Azione di Calenda

Giovedì 8 dicembre. Giovane cantante posta video su tik tok raccontando che non ha amici, valanga di inviti

Venerdì 9 dicembre. Picchiate due infermiere a Putignano

Sabato 10 dicembre. Al via la macchina organizzativa per l’arrivo della nave con 261 migranti a Bari

