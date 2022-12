Lo sblocco dei lavori per il nodo ferroviario a sud di Bari. I preparativi per il Capodanno in piazza. Il furto in sei salumerie in un mercato e l’odissea dei pugliesi per rientrare dal nord in Puglia per le festività: ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 18 dicembre. I lavori per il nodo a sud di Bari possono ripartire

Lunedì 19 dicembre. Anche il Capodanno a Bari sarà in diretta nazionale

Martedì 20 dicembre. Saccheggiate sei salumerie nel mercato: rabbia e preoccupazione

Mercoledì 21 dicembre. A Bari i vescovi di tutta Italia per pregare per la pace

Giovedì 22 dicembre. L’odissea dei pugliesi al Nord per rientrare in Puglia per le festività natalizie

Venerdì 23 dicembre. Truffa da milioni di euro, arrestato imprenditore barese

Sabato 24 dicembre. La vigilia a Bari è da tutto esaurito

