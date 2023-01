Fuochi d’artificio in tutti i quartieri. Senza alcuna eccezione. L’arrivo del nuovo anno a Bari è stato festeggiato con decine di fuochi d’artificio in tutta la città, in barba all’ordinanza sindacale che ne vietava l’uso.

Nonostante i sequestri e l’attività di prevenzione, già dalla mattina erano cominciati i primi botti. A mezzanotte il culmine con decine di fuochi ovunque. Con batterie sistemate anche al centro delle strade.