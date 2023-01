I fuochi illegali nella notte di Natale. La vasta operazione della Guardia costiera con sequestri di prodotti ittici. I preparativi per le feste in piazza in Puglia. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 25 dicembre. Fuochi d’artificio illegali nella notte di Natale

Lunedì 26 dicembre. Bari vista con gli occhi di Tik tok

Martedì 27 dicembre. “Aumenti per i treni regionali del 20%”, protestano i pendolari. Ma è un errore di Trenitalia

Mercoledì 28 dicembre. Vasta operazione della Guardia costiera nel settore ittico. Sequestri nel Barese

Giovedì 29 dicembre. Capodanno in Puglia: gli appuntamenti

Venerdì 30 dicembre. Domatore azzannato da una tigre in un circo

Sabato 31 dicembre. La lettera piena di dolore della figlia della donna morta in tangenziale, a causa di un’auto che viaggiava contromano: “Voglio giustizia”