Fuochi d’artificio ovunque per festeggiare il nuovo anno. I cantieri previsti nel 2023. La presunta aggressione ai danni di un 21enne sulla quale indaga la polizia. I furti d’auto e il racconto delle vittime. Ecco le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 1 gennaio. La Puglia accoglie il nuovo anno. Fuochi d’artificio ovunque a Bari

Lunedì 2 gennaio. I cantieri del 2023

Martedì 3 gennaio. Aggredito da branco, indaga la polizia

Mercoledì 4 gennaio. Sequestrato il circo a Surbo dove è stato aggredito da una tigre un domatore

Giovedì 5 gennaio. Al via i saldi in Puglia

Venerdì 6 gennaio. E’ il giorno dell’Epifania, appuntamenti per i più piccoli e shopping

Sabato 7 gennaio. Torna in Puglia per le vacanze di Natale e le rubano l’auto. Il racconto