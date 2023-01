L’addio di Wizzair allo scalo di Bari, il grave incidente alle porte di Andria con due vittime, l’aggressione in un parco. Ecco le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 8 gennaio. Grave incidente alle porte di Andria, muoiono due ragazzi. Sette feriti

Lunedì 9 gennaio. Accoltellamento in strada a Bari

Martedì 10 gennaio. Branco aggredisce due 17enni in un parco

Mercoledì 11 gennaio. Wizzair lascia l’aeroporto di Bari, è caos rimborsi

Giovedì 12 gennaio. Cadavere di una donna ritrovato in mare

Venerdì 13 gennaio. Tragedia nel Foggiano, muore bimbo di 8 anni

Sabato 14 gennaio. Aggressione al Di Venere, presa a calci infermiera