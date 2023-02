Il susseguirsi di furti con spaccate e le aggressioni in pieno centro che stanno preoccupando non poco i cittadini, hanno spinto i vertici delle forze dell’ordine a riunire il Comitato di ordine e sicurezza in Prefettura. Sul tavolo di confronto diverse tematiche legate alla sicurezza: una su tutti la necessità di rafforzare la presenza di uomini e donne delle forze di polizia sul territorio. Una necessità evidenziata anche dal sindaco di Bari Antonio Decaro che ha presieduto all’incontro.

“I protagonisti delle aggressioni dei giorni precedenti – spiega il primo cittadino – sono stati assicurati alla giustizia. Così come le bande che hanno derubato i locali della città. Ci hanno assicurato – prosegue – maggiori controlli, anche se l’organico si è ridotto notevolmente negli ultimi mesi. Una direttiva prefettizia ha comunque disposto – ha concluso – l’aumento del personale delle forze dell’ordine, e quindi più controlli, soprattutto nelle zone sensibili della città”.

