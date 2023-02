La vincita al Superenalotto anche in Puglia; il meteorite avvistato in Puglia e Basilicata; gli arresti per le spaccate nei negozi: ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 12 febbraio. In viaggio sui bus Amtab, i racconti dei passeggeri

Lunedì 13 febbraio. Lavori in corso e caos traffico in zona Quartierino

Martedì 14 febbraio. Prima la scia luminosa poi il boato: meteorite avvistato in Puglia e Basilicata

Mercoledì 15 febbraio. Aumentano i casi di scarlattina in Puglia

Giovedì 16 febbraio. Centrato il 6 al Superenalotto con un sistema: vincite anche in Puglia

Venerdì 17 febbraio. Furti con spaccata, primi arresti

Sabato 18 febbraio. Aggredita guardia giurata del policlinico di Bari

