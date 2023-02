I primi casi in Puglia della “cicatrice francese”, l’inchiesta sui viaggi all’estero per le cure dentali, il no alla polvere di grillo nelle farine: ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 19 febbraio. L’inchiesta sui viaggi all’estero per le cure dentali

Lunedì 20 febbraio. Polvere di grillo nelle farine, il no dei panificatori baresi

Martedì 21 febbraio. Ancora spaccate in pieno centro a Bari

Mercoledì 22 febbraio. E’ morta la moglie di Lino Banfi

Giovedì 23 febbraio. La denuncia sull’ennesima attesa al pronto soccorso a causa dei pochi medici a disposizione

Venerdì 24 febbraio. Tre arresti tra gli Strisciuglio per estorsione a Bari

Sabato 25 febbraio. Casi in Puglia di “cicatrice francese”

