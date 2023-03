Il caso della pasticceria in casa a Bari che ha annunciato la chiusura. Ancora un incidente con un giovanissimo tra le vittime. Continuano i femminicidi: tragedia nel Foggiano. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 5 marzo. Chiude la pasticceria in casa: “Lo Stato non fa sconti”

Lunedì 6 marzo. Al via la ricerca di personale per l’estate in Puglia

Martedì 7 marzo. Presentato il parco della Giustizia a Roma

Mercoledì 8 marzo. Ancora un femminicidio in Puglia

Giovedì 9 marzo. Maxi sequestro ad imprenditore ad Andria

Venerdì 10 marzo. Incidente stradale, muore 17enne

Sabato 11 marzo. Sotto choc l’uomo che ha ucciso la moglie con 41 coltellate

