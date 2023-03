Tante prenotazioni e tanto ottimismo. È l’aria che si respira nelle agenzie di viaggio pugliesi con un vero e proprio boom di prevendite di viaggi in Europa cosi come nel resto del mondo. In ascesa anche la vendita di biglietti aerei e richieste di pernottamenti nel periodo di Pasqua. Non sono da meno anche le prime proiezioni sui viaggi estivi. Anche queste ultime, infatti, dimostrano una crescita importante.