Un tenente colonnello medico dell’Aeronautica militare ed una sua collaboratrice sono stati arrestati, ai domiciliari, dai carabinieri sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Bari.

Oltre ai 2 arrestati sono state disposti per 7 indagati l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e per 4 il divieto di esercitare la professione per dodici mesi. Gli indagati sono titolari di autoscuole ed agenzie di pratiche auto.

Con tale provvedimento sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico dei soggetti indagati, a vario titolo, per le ipotesi delittuose di falso in atto pubblico in concorso, accesso abusivo a sistema informatico e detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a servizi informatici o telematici. I reati sono stati commessi a Bari, Foggia, Taranto e Venezia tra il 2021 ed il 2022.

