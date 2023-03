Apre la porta di casa nel pieno della notte ed esce in strada. È quanto accaduto a un bimbo di meno di tre anni che questa mattina, in particolare intorno alle 4.30, è stato avvistato in pigiama e senza scarpe, a passeggiare per strada a Carovigno, nel Brindisino.

A segnalare la presenza del piccolo, un autotrasportatore che si trovava di passaggio. In seguito alle indagini dei carabinieri, è stato possibile accertare che il piccolo si era allontanato da casa dopo aver aperto da solo la porta d’ingresso che non era chiusa a chiave. Il bimbo è stato ritrovato in largo Machiavelli e, una volta recuperato, è stato affidato alle cure del 118 che ha accertato le assenze di patologie.

Al piccolo, trasportato poi in caserma, dove è stato accudito, sono stati consegnati giocattoli e, dopo circa due ore di ricerche, compiute casa per casa, nelle vicinanze del luogo in cui era stato avvistato, i carabinieri hanno rintracciato la mamma a cui il piccolo è stato riaffidato.

Foto repertorio

