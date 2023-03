Ancora un incidente sulle strade di Puglia, morto giovane motociclista

Un motociclista di 21 anni, David Caracciolo di Monteroni, è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la litoranea jonica che collega le marine di Nardò di Santa Caterina e Santa Maria al Bagno. Il giovane era alla guida di una Suzuki di grossa cilindrata e, per cause non ancora chiarite ha perso il controllo del mezzo ed è stata sbalzato dalla sella. Sul posto per i rilievi sono intervenuti la polizia urbana e i sanitari del 118.

