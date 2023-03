Anteprime assolute al BiFest di produzioni realizzate in Puglia: ecco quali

Sono quattro le produzioni audiovisive girate in Puglia col sostegno di Apulia Film Commission e Regione Puglia, due lungometraggi e due fiction, che saranno presentate in anteprima assoluta all’edizione 2023 del Bif&st, in corso a Bari dal 24 marzo al 1° aprile.

Annunci

S’inizia domani, domenica 26 alle 18.30 al teatro Piccinni, con la proiezione del film “Percoco- Il primo mostro d’Italia” del regista pugliese Pierluigi Ferrandini, presente in sala con l’attore protagonista Gianluca Vicari. Il secondo film in programmazione, la cui visione si terrà venerdì 31 alle 18 al teatro Kursaal, è “Il grande male” diretto dal pugliese Mario Tani, presente in sala con l’attore Roberto Corradino.

Due sono anche le fiction in prima visione assoluta a iniziare da “Il metodo Fenoglio” di Alessandro Casale. Presenti in sala, oltre al regista, l’attore protagonista Alessio Boni, lo scrittore Gianrico Carofiglio, autore del libro dal quale è tratta la serie di Rai 1, e Francesco Nardella, vice direttore Rai Fiction. La seconda fiction, che sarà programmata in prima serata su Canale 5, è “Il patriarca” di Claudio Amendola. La serie tv del regista e attore romano sarà presentata, giovedì 30 alle 18.30 al teatro Kursaal, alla presenza dell’attore Michele De Virgilio.

Accanto alle proiezioni in anteprima di film e fiction, mercoledì 29 alle 18.30 al teatro Petruzzelli, il programma del Bif&st prevede la premiazione della cantante Elodie, protagonista del film “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa, che riceverà il prestigioso “Premio Silvana Mangano”, come attrice rivelazione dell’anno.