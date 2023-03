Bari, con la primavera tornano i pic nic e…i rifiuti

Torna la primavera e, puntualmente, come ogni anno, tornano anche i rifiuti con gli incivili che, dopo aver consumato i pasti negli spazi pubblici, abbandonano gli scarti senza ripulire. È quanto accade, in particolare, alla pineta San Francesco. A segnalarlo, un residente che ha voluto immortalare con uno scatto la zona in cui si trova l’area dedicata ai bimbi, sottolineando però che i cestini non sono stati svuotati.

Annunci

Dagli scarti del cibo, alle bottiglie di plastica, sino alle posate o ai piatti, in plastica e cartone, utilizzati per il pranzo o la cena. Diversi i rifiuti che in alcuni casi straripano dai cestini o, in alternativa, in particolare in assenza di spazio, vengono posizionati direttamente sul prato, per terra. Non si tratta di un caso isolato, situazioni simili avvengono anche in altre zone, ad esempio sul lungomare dove, ogni anno, con l’arrivo delle belle giornate, alcuni spazi, diventano nuovamente teatro di atti di inciviltà. “La colpa non è solo degli incivili – ha sottolineato – per quanto mi riguarda, se vedo un cestino pieno, può sembrare normale poggiare per terra i rifiuti. Io li prendo e me li porto a casa, non tutti fanno in questo modo” – ha concluso.