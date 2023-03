Torna l’ora legale in Italia, lancette avanti di un’ora

Stanotte si sposteranno le lancette un’ora in avanti. A partire dalle 2 di questa notte, torna infatti l’ora legale in Italia. Un’ora in meno di sonno che, di fatto, farà guadagnare un’ora di luce in più nelle ore pomeridiane, proiettando i cittadini verso le atmosfere estive, con i bellissimi tramonti tipici della stagione e della regione Puglia.

Annunci

L’obiettivo dell’ora legale, introdotta nel 1966, è quello di consumare meno corrente elettrica, risparmiando dunque sulle bollette e sfruttando al meglio le ore di luce durante tutta la stagione. L’ora legale resterà in vigore fino al 29 ottobre, permettendo così “giornate più lunghe”. Nell’ultimo periodo il Governo stava valutando se mantenerla tutto l’anno.

Foto repertorio