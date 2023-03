Bari, nuovo piano parcheggi nell’ospedale San Paolo

Presentato nel 2019, ora il nuovo piano parcheggi nell’ospedale San Paolo diventa operativo. Il Comune, con una determina dirigenziale, ha dato mandato, in forza di un protocollo stipulato nel 2019 con la Asl, alla polizia locale di effettuare i controlli e di procedere con le sanzioni. Per frenare due fenomeni: la sosta selvaggia e i parcheggiatori abusivi.

Nel piano vengono stabiliti obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada, vengono definiti gli spazi riservati alla sosta per disabili, per mezzi speciali e forze dell’ordine e le aree per il parcheggio libero dei veicoli. Vengono introdotte anche le strisce “blu” a pagamento. Il 13 febbraio del 2023 la Asl ha inviato una nota con la quale si invitava il comando della polizia locale ad attivare le attività di controllo previste.

Obiettivi della Asl sono quelli di garantire un accesso agevolato alle persone con disabilità, alle donne incinte o ai mezzi di soccorso, riducendo il traffico passivo e il relativo inquinamento generato dalle auto in cerca di parcheggio o in sosta non regolare, assicurando postazioni libere ai mezzi di soccorso.