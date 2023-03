Caos personale per gli stabilimenti balneari che non riescono a trovare bagnini. L’esplosione del falò a Taranto. L’ennesima aggressione in ospedale. L’indagine sui falsi certificati per le patenti: ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

L\'articolo continua sotto alla pubblicità

Domenica 19 marzo. Esplode falò a Taranto, tra i feriti anche minori

Lunedì 20 marzo. Ancora un’aggressione in ospedale

Martedì 21 marzo. Carenza di bagnini nei lidi, le testimonianze

Mercoledì 22 marzo. Falsi certificati per le patenti, arrestato tenente dell’Aeronautica

Giovedì 23 marzo. Condannato ex funzionario Regione Puglia

Venerdì 24 marzo. Condanne definitive per esponenti clan

Sabato 25 marzo. Trovato cadavere in una cisterna in Salento

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.