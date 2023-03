Cosa è successo in questa settimana: i sette fatti più importanti a Bari e in Puglia

Questa passata è stata la settimana elettorale, dalle Europee alle Comunali: 67 comuni pugliesi sono stati chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco, per dieci la decisione è rinviata al 9 giugno. Bari e Lecce hanno confermato i sindaci uscenti, Foggia andrà al ballottaggio. Ma non solo questo. Ecco cosa è successo in questa settimana.

Domenica 26 maggio: election day

Lunedì 27 maggio: Antonio Decaro è riconfermato sindaco di Bari

Martedì 28 maggio: gli eletti in Consiglio comunale a Bari

Mercoledì 29 maggio: ancora maltempo in Puglia. A Bari c’è chi cammina sui muretti perché i marciapiedi sono impraticabili

Giovedì 30 maggio: la protesta dei dipendenti di Mercatone Uno

Venerdì 31 maggio: le prime multe per gli automobilisti che gettano rifiuti fuori dal finestrino

Sabato primo giugno: Il caso dei 12mila fuori corso all’Uniba. L’Ateneo ha proposto di farli reimmatricolare.

