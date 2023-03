Cucina, ricchi di vitamine e alleati della salute: in tavola gli spinaci

Ricchi di vitamine e preziosi alleati della salute. Oggi in tavola portiamo gli spinaci, uno tra gli ortaggi più pregiati al mondo conosciuti soprattutto per la capacità di aiutare in caso di stanchezza. Diverse le proprietà attribuite a questo alimento.

In primis, gli spinaci, sono ricchi di luteina, nitrato e ferro, elementi essenziali per contribuire alla salute dei muscoli, ma anche di retina e occhi. Inoltre, spicca la massiccia presenza di fibre, ma anche vitamine, tra queste quelle del gruppo A e K oltre alla presenza di altri elementi essenziali, ovvero magnesio e calcio. Tutti, contribuiscono a favorire il corretto funzionamento del corpo, ma anche della mente. Gli spinaci, in particolare, sono noti per le proprietà utili al supporto di capelli e pelle, oltre al contrasto di patologie come arteriosclerosi e coronariche.

Il consiglio degli esperti è quello di consumarli crudi, in quanto in questa modalità mantengono intatte tutte le loro proprietà. Ecco qui due ricette semplici e gustose per portarli in tavola.

RISOTTO CON CREMA DI SPINACI E SPEZIE

Iniziate preparando la crema di spinaci: lavate gli spinaci e lessateli in acqua bollente per 5 minuti. Scolateli e passateli al mixer o al frullatore fino ad ottenere una crema omogenea. Aggiustate di sale e tenete da parte. Tritate finemente la cipolla e l’aglio e fateli soffriggere in una pentola con il burro a fuoco medio fino a quando saranno dorati. Aggiungete il riso e fatelo tostare per un paio di minuti, mescolando continuamente. Aggiungete un mestolo di brodo caldo e mescolate fino a quando il liquido sarà completamente assorbito. Continuate ad aggiungere il brodo, un mestolo alla volta, mescolando di tanto in tanto e attendendo che il liquido sia stato completamente assorbito prima di aggiungere il successivo. Quando il riso sarà cotto al dente, dopo circa 18-20 minuti, aggiungete la crema di spinaci, il formaggio a pezzetti e il parmigiano grattugiato. Mescolate bene fino a che i formaggi saranno completamente sciolti e la crema di spinaci sarà ben amalgamata al risotto. Aggiustate di sale e pepe, aggiungendo spezie di vostro gradimento, tra cui paprika e peperoncino, infine spegnete il fuoco e lasciate riposare il risotto per un paio di minuti prima di servire.

POLPETTE DI SPINACI

Per preparare queste deliziose polpette, iniziate lessando gli spinaci. Una volta cotti, scolateli accuratamente per eliminare tutta l’acqua in eccesso. Successivamente, tritateli finemente con un coltello e metteteli in una ciotola insieme a 100 grammi di mollica di pane ammorbidita in acqua, uova, grana e sale. Se necessario, potete aggiungere del pangrattato per ottenere la giusta consistenza che dovrà essere né troppo morbida né troppo compatta. Unite al composto dei cubetti di prosciutto cotto e sottiletta, tagliati preferibilmente in piccoli pezzetti. Con l’aiuto di un cucchiaio, formate le polpette, successivamente passatele nell’uovo e nel pangrattato, poi cuocetele in forno a 180° per circa 20 minuti, fino a quando saranno dorate e croccanti.