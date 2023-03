Bari, 150 nuovi alberi nella pineta di San Francesco

Martedì 28 marzo 2023 verranno messi a dimora 150 alberi presso la pineta di San Francesco di Bari, storico parco del capoluogo pugliese. All’iniziativa, che si collega alla “Festa dell’albero” storica campagna di Legambiente, verrà data ampia visibilità in occasione del XXIV Congresso Nazionale della Pneumologia Italiana che si terrà a Bari dal 9 all’11 giugno prossimi. La salute dell’ambiente è fattore fondamentale per la salute del nostro respiro. Sappiamo infatti quanto gli alberi siano preziosi alleati contro l’inquinamento e la crisi climatica. Assorbono CO2, producono ossigeno e sono indispensabili per la vita sul pianeta.

Il 28 marzo, in occasione della messa a dimora degli alberi, che inizierà alle ore 9.00, saranno presenti il Dr. Mauro Carone, Presidente AIPO-ITS, il Dr. Carlo Zerbino, Direttore Generale AIPO-ITS, la Dr.ssa Maria Aliani, Presidente della Sezione Regionale AIPO-ITS Puglia, la Dr.ssa Daniela Salzedo, Presidente di Legambiente Puglia, i rappresentanti delle istituzioni locali e i delegati di SIP/IRS – Società Italiana di Pneumologia: Dr. Ruben Infantino, dirigente medico presso la UOC di malattie dell’Apparato Respiratorio del Policlinico di Bari, i Dr. Gualtiero Romano e Dr. Alessandro Pilon, medici in formazione specialistica presso la scuola di specializzazione dell’ Università di Bari, la Prof. Maria Pia Foschino, membro del Direttivo SIP/IRS e la Dr.ssa Maria Mesto, vice presidente regionale Puglia SIP/IRS.

Attraverso la partecipazione a questo progetto, AIPO-ITS rinnova il suo impegno nel ribadire l’importanza di un’aria e un ambiente puliti come fattori determinanti nell’ottica di una promozione della salute dei cittadini. AIPO-ITS vuole sensibilizzare l’opinione pubblica circa l’importanza di respirare aria pulita, di vivere in un contesto verde e non inquinato. Ricordiamo infatti che la vegetazione svolge un importantissimo ruolo: rappresenta un filtro biologico capace di assorbire gli inquinanti gassosi attraverso le foglie e i metalli pesanti attraverso le radici.

La festa dell’albero rientra nel progetto europeo “Life Terra”, di cui Legambiente è partner e che ha l’obiettivo di piantare entro il 2025 nove milioni di alberi in Italia. Intorno a Life Terra, a cui partecipano diverse organizzazioni in otto paesi europei, si è creato, da circa due anni, un vero e proprio movimento di attivisti con l’obiettivo di contrastare l’emergenza climatica attraverso la messa a dimora di piante in tutta Europa con il coinvolgimento soprattutto di giovani, studenti e imprese.

“Anche AIPO-ITS ha voluto promuovere con entusiasmo questa lodevole iniziativa – dichiara Mauro Carone, Presidente AIPO-ITS – Questo è un tema molto importante per la società scientifica che rappresento. Già nel nostro Congresso Nazionale del 2021 parlavamo di cambiamenti climatici e della influenza negativa che questi possono avere anche sulla nostra salute, sia generale che respiratoria. Ringraziamo quindi Legambiente per il lavoro svolto a tutela del nostro pianeta nel tentativo di contrastare il cambiamento climatico e la Società Italiana di Pneumologia (SIP/IRS) per aver congiuntamente sostenuto questa iniziativa. Ringrazio inoltre Pietro Petruzzelli, Assessore alla Qualità della vita (Ambiente, Sanità e Igiene) del Comune di Bari per la sensibilità dimostrata verso questo progetto. Il nostro impegno però non si esaurirà con questa opera di piantumazione. Infatti, al termine del nostro Congresso Nazionale, che si terrà alla Fiera di Bari nel giugno prossimo, organizzeremo un evento aperto alla cittadinanza sul tema della Salute ambientale, del Clima e della Salute Respiratoria al quale parteciperanno i maggiori esperti del settore” conclude il dott. Carone.

“Ricordo che proprio in occasione del XXIII Congresso Nazionale della Pneumologia svoltosi lo scorso 5-7 novembre ad Acireale (CT) è partita un’importante iniziativa comune che ha visto la Società Italiana di Pneumologia e l’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, insieme nel sottolineare lo stretto legame tra ambiente sano e vita in salute – evidenzia il professor Carlo Vancheri, Ordinario di malattie respiratorie all’Università di Catania e presidente della Società italiana di Pneumologia SIP/IRS – Per questo motivo abbiamo voluto intraprendere con Legambiente un progetto tangibile di messa a dimora di alberi per evidenziare la correlazione tra salute dell’ambiente e salute respiratoria con la ferma intenzione di sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore immenso della qualità dell’aria che respiriamo. Messa a dimora di alberi che già lo scorso 25 novembre nei pressi del terreno demaniale nel Comune di Nicolosi (CT), più esattamente nell’area denominata Etna – Monti Rossi ha visto la piantumazione di 150 alberi”.