Bari, da nord a sud, spiagge nel degrado: il Comune programma gli interventi

Un pontile accessibile anche ai disabili a Torre Quetta. E numerosi interventi sia di manutenzione straordinaria sia di ripascimento delle spiagge. Il Comune ha avviato i primi lavori sulla costa cittadina da nord a sud. A cominciare proprio dai pontili di Torre Quetta dove, per la prima volta, sarà avviato un progetto specifico per i disabili.

A promuovere l’iniziativa la consigliera comunale Silvio Russo Frattasi, presidente della commissione pari opportunità. “Già lo scorso anno – spiega la consigliera – si presentarono non poche criticità per i diversamente abili. Quindi come commissione abbiamo deciso di lavorare su questo tema per cercare una soluzione”. Già da questa estate a Torre Quetta ci sarà almeno un pontile accessibile ai disabili. Sarà poi predisposto un protocollo di intesa tra tutte le parti coinvolte in modo che i centri diurni abbiano a disposizione uno spazio per poter seguire i loro fruitori ma anche i bagnanti disabili di Torre Quetta. Avranno anche una zona d’ombra e una casetta in legno dove conservare le loro attrezzature. D’accordo con il gestore di Torre Quetta, Christian Calabrese, non pagheranno la sosta dei loro mezzi. “Questi centri diurni quindi aiuteranno non solo i loro associati – continua ancora Silvia Russo Frattasi – ma anche i bagnanti presenti in spiaggia a scendere in mare. Ovviamente l’assistenza sarà offerta gratuitamente ai bagnanti disabili in orario diurno”.

Gli interventi invece di pulizia e risistemazione delle spiagge partiranno dopo San Nicola, anche perché, solitamente, a marzo e aprile si verificano ancora mareggiate importanti che potrebbero vanificare le azioni del Comune. “Per metà giugno – assicura l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso – le spiagge saranno pronte”.

Tra le spiagge che saranno interessate da interventi più rilevanti c’è il lungomare di San Girolamo, devastato, come ogni anno, dalle mareggiate. Ben poco è rimasto di alcune parti della costa: al posto dei ciottoli ci sono solo grossi massi e rifiuti portati dal mare.

Altro problema è quello degli escrementi dei cani lasciati dai padroni incivili: un vero e proprio tappeto di sporcizia. Prima del “ripascimento”, l’Amiu interverrà con una pulizia della costa, ma purtroppo, ben poco si potrà fare per rimuovere gli escrementi sotto i ciottoli.