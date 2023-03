Bari, dai pavimenti dissestati alla sporcizia: degrado nel mercato

Sopralluogo questa mattina nel mercato di corso Mazzini dei rappresentanti cittadini di Fratelli di Italia. Che hanno denunciato le condizioni di degrado in cui versa l’area, tra pavimentazione dissestata e sporcizia. “Quello di corso Mazzini – spiega il consigliere comunale Antonio Ciaula – è il terzo mercato che visitiamo e il minimo comune denominatore dei sopralluoghi è il degrado. Abbiamo denunciato le condizioni di poca sicurezza e la carenza di igiene. Non chiediamo che i mercati rionali siano come quelli di Barcellona, ma almeno che non ci sia questa situazione di degrado e abbandono. Chiediamo all’amministrazione Decaro subito delle risposte”.

