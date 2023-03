Bari e bagni devastati e giochi rotti a Poggiofranco

Ci sono scritte sui muri, c’è sporcizia e l’area ludica cade a pezzi. Il giardino intitolato al giornalista Pasquale Satalino, in via Santi Cirillo e Metodio, nel quartiere Poggiofranco, cade a pezzi. A due passi dalla Procura di Bari che oggi sta ricevendo il ministro alla giustizia Carlo Nordio, di giusto c’è ben poco. L’area non è indicata ai piccoli e in realtà neanche agli adulti. La segnalazione è di un utente che sottolinea: “Come posso portare mia figlia a giocare qui? Non ci sono tanti luoghi di gioco per i piccoli e quei pochi che ci sono sono anche malandati. Non è giusto per i bambini”.

Ci sono persino dei bagni completamente inagibili, pieni di rifiuti e pericolosi. “Se qualche bambino si addentra in quella zona – continua la denuncia – si può fare davvero male, ci sono degli attrezzi abbandonati, dei pezzi di ferro. Ma come è possibile che nessuno si decida a mettere in sicurezza questa area”.