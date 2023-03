Borderline24 cambia veste: ecco il nuovo sito

Nuova veste grafica per Borderline24. Da oggi i nostri lettori hanno a disposizione un sito più dinamico, con collegamenti diretti per parlare con noi (via Whatsapp, via Facebook, via Instagram).

Annunci

Oggi presentiamo un sito che offre la possibilità anche di scegliere la visuale in bianco o in nero. Un sito che permette a voi lettori di rileggere notizie anche dei giorni precedenti, trovandole con maggiore facilità rispetto al passato. Parliamo di un archivio di oltre 63mila articoli che in questi anni la squadra di Borderline24 ha prodotto, con libero accesso, senza alcun pagamento richiesto.

Come vi abbiamo promesso quando abbiamo inaugurato questo giornale 7 anni fa, la comunicazione con la strada e le sue problematiche, che spesso non trovano risposte, sono alla base stessa della nostra idea di giornalismo. Richieste, segnalazioni, naturalmente verificate – come il nostro codice richiede – sono al centro del nostro lavoro. Un lavoro che svolgiamo con passione e con responsabilità. Una responsabilità che vi è dovuta.

Borderline24 è soprattutto un quotidiano indipendente e di questo ne andiamo molto fieri: una voce unica nella città di Bari. Borderline24 sarà sempre qui per raccogliere le vostre segnalazioni e le vostre denunce e per raccontarvi quello che succede a Bari, in Puglia, con uno sguardo anche al Nazionale.

Grazie a tutti voi, lettori, che ci seguite sin dall’inizio e a chi ogni giorno si unisce alla nostra grande famiglia. Questo sito è per voi, per la nostra città, per la nostra regione.