Il ministro Nordio in visita a Bari: “Più personale per la giustizia”

Questo pomeriggio a Bari, il presidente dell’Ordine degli Avvocati ha partecipato all’incontro con il ministro Carlo Nordio. Nel corso della riunione operativa ha riportato le difficoltà della categoria: “Abbiamo prospettato al ministro le criticità dell’avvocatura barese. In particolare, per garantire alle avvocate e agli avvocati di svolgere appieno la loro funzione di accesso alla giustizia per i cittadini, servono risorse che consentano una reale deflazione del contenzioso. Innanzitutto, in termini di personale, principale azione in grado di incidere davvero per velocizzare la macchina della giustizia”.

Poi la proposta dell’Ordine degli Avvocati, rivela il presidente D’Aluiso: “Stiamo istituendo un osservatorio sull’applicazione della Riforma Cartabia, così da poter avere il polso della situazione in tempo reale e poter dare il nostro contributo, laddove siano possibili miglioramenti”.

Infine, l’intitolazione di un’aula in Corte d’Appello all’avvocato Eustacchio Sisto. “Un riconoscimento per l’intera avvocatura barese – conclude D’Aluiso -, in una fase storica nella quale è più che mai importante riconoscere l’apporto che la categoria fornisce all’intero sistema giustizia”.

Il ministro ha affrontato vari temi come quello del personale. “Il ministero è sensibile alla proposta del colmare i vuoti soprattutto dei ranghi amministrativi perché senza i collaboratori dei magistrati la giustizia si ferma”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. “Stiamo cercando anche di comprendere come si possano rimodulare le risorse del Pnrr al di là dei vincoli imposti dall’Europa, ma sempre concordando queste modifiche con l’Europa in modo da poter assumere più personale e migliorare quella che è la condizione dell’amministrazione della giustizia”. (foto Ordine degli Avvocati)