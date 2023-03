Puglia, nuova allerta gialla: previsti forti venti

Venti da forti fino a burrasca sono in arrivo in Puglia da stasera. Per questo la protezione civile ha emesso un bollettino di allerta gialla su tutta la regione dalle 20.00 di questa sera per tutta la giornata di domani. Si tratta di venti forti provenienti dai quadranti settentrionali, che hanno già determinato un sensibile abbassamento delle temperature, che arriveranno ad avere raffiche di burrasca.

