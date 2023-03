Triggiano piange Saverio Loiacono, stroncato da un infarto a 23 anni

Triggiano piange Saverio Loiacono, giovane dj e videomaker stroncato da un infarto a soli 23 anni. La tragedia nella giornata di ieri quando il giovane era passato dalla pizzeria di famiglia per prendere una pizza. Proprio nel locale sarebbe stato colto dal malore. Inutili i tentativi di soccorso. Tanti i messaggi di cordoglio. “I tuoi progetti, la tua attrezzatura, i tuoi montaggi, la tua testardaggine, il tuo entusiasmo, la tua voglia di fare, la tua giovane età, la tua gioia quando entravi a far parte di un nuovo e potente team… Mi hai lasciato sempre senza parole… Ed oggi ancor di più… Io penso che Dio ha bisogno di un videomaker e che solo tu sei in grado di realizzare le riprese giuste per un suo progetto… Grazie per avermi reso partecipe della tua cultura e grazie ancora per avermi offerto una Red bull dopo l’uscita della chiesa… Lo ricorderò per sempre, così come resterai per sempre nel mio cuore… Buon viaggio Saverio Loiacono”, scrive un suo amico. (foto facebook)

