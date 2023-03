A Bari, Brindisi e Lecce arrivano gli Energy Talks con Mario Tozzi

Un ciclo di tre incontri sul tema delle fonti rinnovabili, cambiamento climatico ed energia. È quanto avverrà a Bari, Brindisi e Lecce rispettivamente il 3, 4 e 5 aprile. Si tratta, in particolare, degli Energy Talks, un’opportunità di confronto e dibattito aperto a imprese, cittadini e Istituzioni, utili per comprendere le conseguenze del cambiamento climatico per il pianeta e il ruolo che, in questo contesto, giocheranno i paesi occidentali e in via di sviluppo. Ospite d’eccezione Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico.

Annunci

Gli Energy Talks si svolgeranno più nello specifico lunedì 3 aprile a Bari (ore 17.30, Kursaal Santa Lucia), martedì 4 aprile a Brindisi (ore 17.30, Teatro Verdi) e mercoledì 5 aprile a Lecce (ore 10.00, Officine Cantelmo) con Mario Tozzi (primo ricercatore CNR e divulgatore scientifico), Michele Scoppio (AU Hope Group), Ruggero Ronzulli (presidente Legambiente Puglia) e Francesco Cupertino (Rettore del Politecnico di Bari); modera la giornalista Annamaria Minunno. “Il cambiamento climatico e l’attuale crisi energetica ci mettono davanti a delle sfide cruciali che come cittadini, imprenditori e rappresentanti delle Istituzioni abbiamo l’obbligo di accogliere – spiega Michele Scoppio, Amministratore Unico di Hope Group -. L’obiettivo degli Energy Talks è proprio quello di iniziare ad avviare un percorso di consapevolezza che consenta a tutti gli attori coinvolti di parlarsi, confrontarsi, porsi domande e analizzare soluzioni possibili per trasformare una minaccia in opportunità per contribuire fattivamente alla costruzione di un futuro più sostenibile. Iniziare a farlo qui, in Puglia, credo sia il segno tangibile del ruolo trainante che la nostra regione e il Mezzogiorno potranno giocare nei prossimi anni nel campo delle energie rinnovabili, in particolare dell’eolico offshore, sia per l’Italia sia per l’Unione Europa” – ha concluso.

Gli «Energy Talks» sono promossi da Gruppo Hope, con il supporto del Politecnico di Bari. L’ingresso è libero con

possibilità di prenotazione, compilando il form dedicato: BARI – https://lnkd.in/ehNvgtcM; BRINDISI – https://lnkd.in/eD5fTpRJ; LECCE – https://lnkd.in/eeBxdGXZ.