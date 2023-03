A Bari torna “Vivicittà”, ecco tutti i divieti previsti

Bari si prepara ad accogliere l’edizione 2023 della manifestazione podistica “VIVICITTÀ 2023” prevista per il giorno 2 aprile 2023, con inizio alle ore 09.00. Diversi i percorsi interessati, in particolare quello dedicato ai 10 km che comprende viale della Resistenza, largo 2 Giugno, viale della Repubblica, viale Unità D’Italia (contromano), cavalcavia XX Settembre (contromano), corso Cavour (contromano), corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari (contromano), corso sen. A. De Tullio, piazzale C. Colombo, lungomare Imp. Augusto, piazzale IV Novembre, lung.re A. Di Crollalanza, piazza A. Diaz, lungomarere N. Sauro, piazza A. Gramsci, cavalcavia G. Garibaldi (contromano), via Apulia, via Peucetia, via Magna Grecia, cavalcavia Padre Pio, via Omodeo (contromano il tratto finale), via S. Jacini (contromano), via della Resistenza (contromano), complanare viale Einaudi (arrivo);

Ci sarà poi anche un percorso di 4 km che si snoderà su viale della Resistenza, largo 2 Giugno, viale della Repubblica, inversione di marcia all’altezza di via Volta e ritorno su viale della Repubblica, largo 2 Giugno, via della Resistenza (contromano), complanare viale Einaudi (arrivo). Per l’occasione, è stata stilata una lista di divieti al transito. Ecco qui la mappa:

Dalle ore 00.01 del giorno 31 marzo 2023 alle ore 16.00 del giorno 2 aprile 2023 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” e “DIVIETO DI TRANSITO”, in v.le Einaudi, zona complanare prospiciente l’ingresso del Parco 2 Giugno, compresa tra viale della Costituente e viale della Resistenza;

Il giorno 2 aprile 2023: dalle ore 00.01 alle ore 14.00 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade: viale della Resistenza, ambo i lati; su viale L. Einaudi, per un tratto di mt. 50 sul lato destro del senso di marcia dall’intersezione con la via Falcone e Borsellino verso via Luzzatti;

Il giorno 2 aprile 2023: dalle ore 08.45, relativamente al passaggio dei concorrenti e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” sulle seguenti strade e piazze: viale Einaudi, tratto compreso tra viale della Costituente e viale della Resistenza; viale della Resistenza; largo 2 Giugno; viale della Repubblica, ambo le carreggiate; viale Unità D’Italia, carreggiata con senso di marcia da cavalcavia XX Settembre a via Volta; cavalcavia XX Settembre; corso Cavour, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a cavalcavia XX Settembre; corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Marchese di Montrone; piazza Massari, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Veneto a corso Vittorio Emanuele II; corso sen. A. De Tullio; piazzale C. Colombo; lung.re Imp. Augusto; piazzale IV Novembre; lung.re A. Di Crollalanza; piazza A. Diaz, carreggiata compresa tra piazzale Giannella ed il passeggiatoio alberato; lung.re N. Sauro, piazza A. Gramsci, carreggiata compresa tra lung.re N. Sauro ed il prolungamento di via Di Vagno; cavalcavia G. Garibaldi, carreggiata con senso di marcia da via Apulia a via Di Vagno; via Apulia, carreggiata con senso di marcia da via Aristosseno a cavalcavia Garibaldi; via Peucetia, carreggiata senso di marcia da via Apulia a via Magna Grecia; via Magna Grecia, carreggiata senso di marcia da via Peucetia al cavalcavia Padre Pio; cavalcavia Padre Pio, carreggiata senso di marcia da via Magna Grecia a via Omodeo; via Omodeo: carreggiata con senso di marcia da via Amendola a via Salvemini; carreggiata con senso di marcia da via Salvemini a via S. Jacini; via S. Jacini; prolungamento di via S. Jacini;

Il giorno 2 aprile 2023: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è consentita la circolazione sulle seguenti strade e piazze: piazza Gramsci, esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato giardino, tratto compreso tra via Di Vagno ed il lungomare Perotti (solo all’interno della corsia transennata con svolta obbligatoria verso lungomare Perotti); corso sen. A. De Tullio, esclusivamente per la semicarreggiata lato mare (solo all’interno della corsia transennata con obbligo a proseguire dritto sul corso Vittorio Veneto). Dalle limitazioni di “divieto di fermata” previste su viale L. Einaudi, per un tratto di mt. 50 sul lato destro del senso di marcia dall’intersezione con la via Falcone e Borsellino verso via Luzzatti; sono esclusi i veicoli a servizio di persone con capacità motorie sensibilmente ridotte, munite di regolare contrassegno per disabili.

