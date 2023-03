Amiu Puglia compie 60 anni, al via settimana di eventi

Amiu Puglia spa compie 60 anni e ha deciso di festeggiare l’evento con un calendario di manifestazioni in programma fino a domenica 2 aprile a Spazio Murat. Un traguardo importante per l’Azienda che, dal 1963, è quotidianamente al servizio della città di Bari e anche di quella di Foggia. Per una “curiosa” coincidenza, infatti, quest’anno si festeggiano anche dieci anni dall’arrivo di Amiu nel capoluogo dauno.

Oggi si è tenuta l’inaugurazione della mostra a cura del maestro Sergio Scarcelli: una serie di opere realizzate con materiali di recupero e riciclo, tra cui spicca una riproduzione tridimensionale di Guernica, il celeberrimo dipinto di Pablo Picasso, che Scarcelli ha realizzato con materiali altrimenti scartati. La mostra sarà visitabile tutti i giorni, dalle 10 alle 20, gratuitamente.

Domani, invece, prenderà il via un ciclo di convegni, dibattiti e incontri con addetti ai lavori, stakeholder ed esperti che si confronteranno ogni giorno sui temi più importanti del mondo dei rifiuti. Dalla raccolta differenziata, con le sperimentazioni che vedono Bari protagonista all’impiantistica, passando per il ruolo del pubblico nella gestione dei rifiuti e per il decoro urbano fino alla lotta all’inciviltà.

Il programma dei convegni è scaricabile nella sezione Bari del sito www.amiupuglia.it, perché, come ha spiegato il presidente Paolo Pate “abbiamo deciso di contenere il più possibile il consumo di carta e di incentivare la corretta separazione dei rifiuti e l’utilizzo di materiali sostenibili, scoraggiando l’uso della plastica”. Proprio a questo proposito, domenica 2 aprile, dalle 10.30 alle 12.30, è stato organizzato un evento interamente dedicato ai bambini. Si tratta di un “No plastica day”: i visitatori della mostra fino a 14 anni, che porteranno a Spazio Murat venti bottiglie (o bottigliette) di plastica oppure cinque lattine di alluminio, riceveranno in omaggio gadget per imparare a vivere il proprio quotidiano in maniera più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Alla conferenza stampa hanno preso parte Sebastiano Giangrande, componente della Commissione straordinaria di Foggia, che ha ribadito il grande impegno condivido con Amiu Puglia, per migliorare la situazione del capoluogo dauno e l’assessore all’Ambiente del Comune di Bari Pietro Petruzzelli, che ha sottolineato la necessità di un’azione sinergica per la pulizia e il decoro urbano. Una posizione pienamente condivisa anche dal comandante della Pm di Bari, Michele Palumbo che, nel corso del proprio intervento, ha messo in evidenza la necessità di una cultura del decoro urbano che coinvolga anche i più piccoli.

Infine il maestro Sergio Scarcelli, la cui filosofia artistica si riflette nelle opere, fatte con gli scarti “perché agli scarti si deve dare una possibilità”. L’evento è stato realizzato da Amiu Puglia spa in collaborazione con Scai spa, Dupont energetica spa, Telebari srl, Omnitech srl, Biwind srl, Esecuzione verde soc. agr. a.r.l., Teorema spa, Centro Assistenza Bari srl, Accadueo srl, Jco plastic spa, Semeraro utensili srl, Ecodaunia, La pietra giardini srl, Mediatipo srl, Bunder company srl, Bnl.