Bari, rischio infiltrazioni mafiose per il Parco della Giustizia

Un protocollo d’intesa per arginare il rischio di infiltrazioni mafiose nel cantiere del “Parco Giustizia”. È quanto firmato oggi in Prefettura dal Prefetto di Bari, Antonia Bellomo, dal Commissario Straordinario per il Parco della Giustizia di Bari, Antonio Ottavio Ficchi e dal Direttore della Direzione Centrale del Servizio Patrimonio dell’Agenzia del Demanio, Massimo Babudri hanno sottoscritto l’Addendum al Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale con riferimento alla realizzazione del “Parco della Giustizia di Bari” presso l’area occupata dalle Caserme dismesse “Capozzi” e “Milano”, sottoscritto il 15 settembre 2022.

La stipula dell’Addendum all’atto pattizio, si pone in linea con le previsioni del “Protocollo tipo” di legalità per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari o comunque assimilati, allegato alla delibera CIPE del 6/08/2015 n. 62 e aggiornato con delibera CIPE del 26/11/2020. Presenti alla sottoscrizione i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali degli edili della provincia di Bari, FILLEA CGIL, FILCA CISL e FENEAL UIL, che hanno firmato per adesione il Protocollo, limitatamente alle previsioni contenute nell’art. 10 sul Monitoraggio e tracciamento ai fini della trasparenza dei flussi di manodopera.

Il Commissario Straordinario, nella logica di favorire le condizioni di legalità nell’esecuzione delle opere, si impegna ad inserire in ogni contratto le clausole risolutorie a garanzia antimafia, nonché a realizzare una piattaforma informatica contenente l'”Anagrafe degli Esecutori” e il “Settimanale di cantiere”, con i dati di dettaglio sui contratti, sulle maestranze, sui cantieri e sui soggetti e mezzi che vi accedono e sui flussi finanziari. Presso la Prefettura sarà costituito un apposito “Tavolo di monitoraggio” che si riunirà periodicamente per una valutazione delle problematiche emergenti in corso d’opera e per la valutazione dei flussi di manodopera. Al tavolo di controllo parteciperanno le Parti del Protocollo e gli ulteriori soggetti che si riterranno di individuare in relazione al contesto da esaminare.

L’aggiornamento del documento pattizio, in vigore, in particolare, tende a definire al meglio gli adempimenti finalizzati a rendere più stringenti le verifiche antimafia, attraverso percorsi virtuosi e cautele condivise, allineandole agli strumenti e alle evoluzioni normative nel preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza fino alla completa realizzazione dell’opera di rilevanza strategica per il distretto giudiziario barese.

Foto repertorio