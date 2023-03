Barletta, accusato di violenza sessuale sulla nipotina: arrestato

I militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Barletta hanno eseguito nella mattinata odierna un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale della custodia domiciliare, emessa dal Gip presso il Tribunale di Trani, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 58enne, zio della vittima, per il delitto di violenza sessuale aggravata e continuata su minorenne, commessa dall’anno 2020 fino al dicembre 2022 ai danni della nipotina. L’uomo, secondo l’accusa, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in molteplici occasioni, avrebbe indotto la nipote minorenne a subire atti sessuali. I gravissimi episodi, reiterati per anni, venivano consumati in tutte le occasioni in cui la minore restava da sola con il parente. All’arresto, seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell’indagato, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Annunci