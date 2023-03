Foggia, ritrovato furgone rubato. I ladri: “Scusate”

È stato ritrovato il camper per gli screening cardiologici rubato a Cerignola, nel Foggiano, sabato scorso. Il camper, in particolare, è stato restituito in mattinata dai Carabinieri al legittimo proprietario, Giampaolo Sforna, titolare della “Med & Work” che, al fianco dei militari, ha effettuato un controllo accurato del mezzo.

Il camper, a parte qualche danno strutturale dovuto al furto, è risultato intatto. Al suo interno, in particolare, era presente ancora tutto il materiale sanitario assieme ad un inaspettato messaggio, quello dei ladri che su un bigliettino hanno scritto “Scusateci per il disguido che abbiamo causato” firmandosi come “i ladri”. Il camper, rubato sabato scorso in via Pugile e ritrovato in via Vecchia Napoli, è ora pronto per tornare in attività. Il proprietario ha infatti sottolineato che il mezzo tornerà a Cerignola per “promuovere nuovamente la campagna di prevenzione cardiologica che purtroppo sabato scorso è saltata”.