Arrivano i Maneskin a Bari, scattano anche i divieti di transito

Tutto pronto a Bari in occasione del concerto dei Maneskin, previsto per il 31 marzo al Palaflorio. Per l’evento sono attese moltissime presenze da tutta la Puglia, ma non solo. Per questa ragione, secondo quanto previsto da un’ordinanza del Comune, in collaborazione con la Polizia Locale e la Protezione Civile, sono previsti alcuni divieti al transito. Obiettivo, permettere il corretto svolgimento della manifestazione.

Annunci

In particolare, il giorno 31 marzo 2023, dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze: via Prezzolini, comprese le aree di sosta antistante il Palaflorio e comprese tra la via Archimede ed il parco urbano “Ecopoli”; via Archimede, tratto compreso tra via Prezzolini e via Giustina Rocca; via Giustina Rocca, tratto compreso tra la traversa via Giustina Rocca (dal civ. 9 al civ. 17) e via Archimede; dalle ore 08.30 alle ore 23.00 e, comunque, sino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di transito” sulle seguenti strade e piazze: via Prezzolini; via Archimede, tratto compreso tra via Prezzolini e via Giustina Rocca; via Giustina Rocca, tratto compreso tra la traversa via Giustina Rocca (dal civ. 9 al civ. 17) e via Archimede.

Dal provvedimento restrittivo sono esclusi i mezzi di soccorso e della Forza Pubblica. Inoltre sono esclusi i veicoli in sosta nelle aree affidate in gestione ad AMTAB individuate all’interno dell’area interdetta alla circolazione, oltre i veicoli al servizio dell’organizzazione eventi e le paninoteche e merchandising autorizzati. Tutti i provvedimenti amministrativi in contrasto con la presente Ordinanza Dirigenziale devono intendersi temporaneamente sospesi.

Ma non solo, per una questione di maggiore sicurezza è stata adottata anche un’ordinanza che vieta: la somministrazione e/o la vendita per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, compresa l’area che ospita l’evento musicale, di bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo; la detenzione, per qualsiasi soggetto, su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, compresa la struttura che ospita l’evento musicale, di bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo; la detenzione, altresì, di spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti; qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

L’ordinanza ha valore all’interno del Palaflorio nonché nelle zone perimetrali che possono circoscriversi nel raggio (in linea d’aria) di 500 metri dai cancelli dell’impianto sportivo, nel perimetro dell’area costituito dalle vie Caldarola (e prosecuzione fino alla circonvallazione), La Pira, Appulo e Archimede, dalle ore 15.00 del giorno dell’evento e fino a due ore dopo la fine dello stesso. I trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione prevista dall’art. 650 del Codice penale.