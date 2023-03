Bari, carcassa di cane sulla spiaggia a Santo Spirito

Una carcassa di un cane è stata ritrovata sul mare, in particolare su una spiaggia di Santo Spirito, nel Municipio 5. Lo segnalano i residenti, che sui social hanno lanciato un allarme, sia per ritrovare l’eventuale proprietario, sia per allertare le autorità affinché rimuovano il corpo del cane che, secondo quanto emerso, sarebbe morto da diversi giorni.

Sul corpo del cane, di colore beige, ci sono alcune ferite. Così come mostra la foto il cane avrebbe infatti perso sangue. La sua carcassa, sino alle 14 della giornata di oggi (29 marzo), così come segnalano i residenti che hanno immortalato con uno scatto la situazione, era ancora sulla costa. Ignote le dinamiche che hanno portato alla morte dell’animale, diverse le ipotesi che si stanno susseguendo sui social.

“Ma è mai possibile che il corpo di questo povero cane arenato qui da stamattina (proveniente da chissà dove e la mareggiata lo ha trasportato) si trova ancora in queste condizioni nonostante siano stati contattate le autorità” – scrive sui social una cittadina – sono intervenuti per la verifica (ore 11.00 circa)…e poi? E se si fosse trattato di una persona? Povera anima” – ha concluso.

Foto Facebook